WhatsApp de la Ansv: cómo denunciar infracciones de tránsito y violencia vial

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) oficializó el lanzamiento del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, un dispositivo digital diseñado para que peatones y acompañantes puedan denunciar de forma directa conductas temerarias y episodios de violencia urbana mediante la plataforma de mensajería WhatsApp.

La iniciativa gubernamental apunta a consolidar un esquema de fiscalización comunitaria y federal, incorporando el material audiovisual generado por la población como evidencia válida para iniciar expedientes administrativos. El objetivo de fondo radica en capturar aquellas infracciones graves que suelen ocurrir fuera del radio de cobertura de los operativos tradicionales de las fuerzas de seguridad y los cuerpos de inspectores municipales.

Infracciones bajo la lupa y el riesgo de perder el registro

El abanico de conductas tipificadas por el organismo nacional para ser sometidas al escrutinio ciudadano abarca las faltas más críticas en materia de siniestralidad vial:

Maniobras críticas: conducción bajo los efectos del alcohol, excesos de velocidad , sobrepasos indebidos en rutas y la organización o participación en picadas ilegales .

Irregularidades logísticas: menores de edad al volante, uso del teléfono celular durante la conducción, alteración o adulteración de las patentes dominiales y cualquier manifestación de violencia física o verbal en la vía pública.

Cada reporte ingresado al sistema será auditado por los equipos técnicos y jurídicos de la Ansv. Desde el organismo aclararon que la recepción del mensaje no se traducirá de forma automática en una multa, sino que se evaluará el grado de la evidencia.

En los casos donde la temeridad quede explícitamente demostrada, el expediente será derivado a las jurisdicciones correspondientes para proceder a la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir del infractor.

Requisitos estrictos para validar la denuncia virtual

Para evitar la desestimación de los casos y garantizar la legalidad del proceso de constatación, la agencia nacional delineó un protocolo riguroso de carga de datos que los usuarios deberán cumplimentar al comunicarse al número unificado 11-2787-0000.

Los denunciantes deberán aportar registros fotográficos o fílmicos nítidos donde la patente del vehículo resulte perfectamente legible.

Asimismo, se exigirá precisar la geolocalización exacta del hecho, la fecha y la hora aproximada del suceso, completando un breve formulario virtual de validación.

Un requisito excluyente fijado por las autoridades es que el material audiovisual sea registrado exclusivamente por terceros o acompañantes, quedando terminantemente prohibido que quien conduce manipule dispositivos tecnológicos para capturar las infracciones.

Además de operar como un elemento punitivo, la base de datos nutrida por los ciudadanos será procesada mediante herramientas estadísticas para identificar patrones de riesgo geográfico, mapear los puntos negros de la circulación nacional y optimizar el diseño de las futuras campañas de concientización vial.