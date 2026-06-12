El jefe de Gabinete omitió declarar los bienes de su esposa

La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una otra etapa de análisis debido a las nuevas declaraciones juradas que presentó el funcionario, que incluyen rectificaciones a lo que había informado hasta ahora.

Según medios que citan fuentes de la investigación, la Oficina Anticorrupción ya envió la nueva presentación (correspondiente a 2025) y las declaraciones rectificativas de las dos anteriores que hizo el jefe de Gabinete, pero que no pudo remitir el anexo reservado correspondiente a su esposa, Bettina Angeletti, debido a que todavía no fue presentado por el funcionario.

La ausencia del formulario reservado resulta especialmente sensible en un contexto en el que Adorni modificó aspectos centrales de sus declaraciones juradas. La falta del anexo correspondiente a su esposa impide contar con una fotografía completa del patrimonio familiar, cuya composición él rectificó para explicar sus gastos. La inexistencia de esa documentación puede alimentar interrogantes sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas modificaciones o adecuaciones en la información declarada antes de que el cuadro patrimonial quede definitivamente consolidado y la Justicia pueda avanzar con un pedido para que Adorni justifique el origen de sus bienes.