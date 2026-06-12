Indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción, que fue procesado por la droga

Facundo Leal, ex titular de ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, fue citado a indagatoria en la causa por los presuntos sobornos en la contratación directa de una empresa de logística y en la que le encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo en sus propiedades.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli citó a indagatoria a Leal y a otra decena de personas por negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública, entre otros delitos. Las audiencias comenzarán a fin de mes.

En tanto, el ex titular de ARSAT fue procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por la droga que se le secuestró en su departamento de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. El procesamiento fue dictado con prisión preventiva por lo que seguirá detenido y el magistrado dispuso que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py.

Por otra parte, un peritaje determinó que el equipo de espionaje que tenía Leal no se utilizó para espiar. El trabajo estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y "en su interior no hay nada relevante para ninguna causa y se determinó que no se usó para hacer espionaje", señalaron las fuentes consultadas.

Con las citaciones a indagatoria que habían sido pedidas por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, la causa se encamina también a determinar el origen del dinero que se le encontró a Leal y la trazabilidad de su patrimonio. El juez dispuso una serie de medidas: se levantó el secreto fiscal y bancario, se ordenó a la Oficina Anticorrupción que remita sus declaraciones juradas y se pidieron informes al Banco Central de la República Argentina. Lo mismo para el resto de los acusados.

Además, a todos los citados a indagatoria se les prohibió salir del país.

La justicia realizó a fines de mayo los procedimientos en busca de elementos para la causa por presunta corrupción en ARSAT. En las viviendas se encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo y monedas de otras países; una valija con 19 elementos para hacer espionaje; y droga: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína.