Triple crimen: dictaron la prisión preventiva de “Pequeño J”

Tony Janzen Valverde Victoriano (20), conocido como “Pequeño J”, fue procesado este viernes con prisión preventiva por el triple crimen de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), cometido en septiembre de 2025 en Florencio Varela. A su vez, la justicia sumó dos nuevas hipótesis que apuntan a delitos de trata y explotación sexual, y lavado de activos.

El juez federal N° 2 de Morón, Jorge Rodríguez, consideró que "Pequeño J” realizó “aportes esenciales" en "distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”.

Morena, Lara y Brenda fueron halladas asesinadas el 19 de septiembre del año pasado en una casa del barrio Villa Vatteone de Florencio Varela. Por el triple femicidio hay 11 personas detenidas acusadas de coautoras del delito de triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediare violencia de género.

Según la Justicia, los crímenes están vinculados a una “venganza por la supuesta sustracción de estupefacientes”.

Ahora, el magistrado suma la pista de la trata y el lavado de activos como otras actividades a las que se dedicaba la banda y que también podrían estar detrás de los asesinatos.

“El sospechoso habría integrado una estructura delictiva más amplia, en la que el crimen de las tres víctimas estaría relacionado con disputas internas y represalias dentro de una red narco-criminal", aseguró el juez Rodríguez.