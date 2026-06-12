La viuda del Indio Solari les agradeció a cuatro políticos por la organización del velorio

"Viru", Virginia Mones Ruiz, viuda de Carlos Alberto "El Indio" Solari, grabó un emotivo video a una semana de la muerte de su esposo, uno de los artistas más reconocidos del país, con una multitudinaria despedida en Avellaneda el último fin de semana.

En su nombre y en el de su hijo Bruno agradeció a muchos de los amigos que estuvieron presentes y mencionó a cuatro políticos: el diputado Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el senador nacional Eduardo "Wado" De Pedro y el diputado provincial Facundo Tignanelli.

Sentada en un sillón individual, Viru grabó un video en el que lee a cámara un mensaje de agradecimiento: "Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer".

Los primeros mencionados fueron Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, "que nos acompañaron el primer espantoso momento". "JJ y Marcelo, sus grandes amigos, que estuvieron y están siempre", aseguró. El primero de ellos aparece mencionado en el inicio de la canción "El martillo de las brujas", de 2018.

"Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo", agregó Viru, visiblemente conmovida.

Además, dejó un mensaje al "querido público" del Indio Solari, parafraseó al cantante al pedir que cuiden su "estado de ánimo" y sostuvo: "A la rebeldía no se renuncia".

La esposa del Indio también realzó la colaboración de distintos políticos para organizar el funeral que empezó el sábado pasado y duró hasta la madrugada del lunes en el polideportivo Gatica de Villa Domínico, que ofreció el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

"Máximo (Kirchner), Facu (Tignanelli), Joaco (colaborador de Máximo), Wado (De Pedro), a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel (Kicillof), que aportó con todo su personal", comentó la viuda de Solari.

Y siguió con agradecimientos familiares y músicos: "A la familia Solari, a la familia Mones Ruiz, un gran soporte en estos momento. A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes", sostuvo.

También mencionó en sus palabras a los Bomberos Voluntarios de Avellaneda y otros municipios de la provincia de Buenos Aires, que colaboraron en la organización para entrar al polideportivo Gatica. "A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús... ¿Qué decirles? Ustedes saben. A nuestros queridos vecinos de Leloir, que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida", remarcó Virginia, viuda del Indio.