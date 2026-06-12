El PRO tomó distancia de Adorni y evalúa sumarse al pedido de interpelación en el Congreso

El PRO endureció su posición frente al caso que investiga a Manuel Adorni y analiza acompañar un pedido de interpelación en el Congreso. La discusión surge en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el jefe de Gabinete y que mantiene fuerte repercusión pública.

Hasta ahora, el partido conducido por Mauricio Macri había mantenido una actitud de acompañamiento hacia la gestión de Javier Milei. Sin embargo, en las últimas horas difundió un comunicado con fuertes cuestionamientos a la actuación del funcionario nacional luego de su declaración jurada.

Desde el espacio reclamaron mayor transparencia y advirtieron sobre el impacto de estas situaciones en la confianza pública. “Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, expresaron con el comunicado.

Debate abierto en Diputados

El cambio de postura podría tener consecuencias en el ámbito legislativo. En los próximos días, sectores de la oposición volverán a impulsar una interpelación a Manuel Adorni en la Cámara de Diputados y el PRO todavía no definió cómo actuará.

Fuentes de la bancada que conduce Cristian Ritondo señalaron que la posición está en revisión. Aunque existe una tendencia mayoritaria a no acompañar el pedido para no alinearse con el kirchnerismo, también reconocen que no hay consenso absoluto dentro del bloque.

El comunicado difundido por el partido contó con el respaldo de la mesa política del PRO, integrada por dirigentes nacionales, gobernadores y referentes de peso. En ese ámbito coincidieron en la necesidad de fijar una postura más firme frente al caso.

Expectativa por una definición

Durante la última presentación de Adorni en el Congreso, los diputados del PRO optaron por no formular preguntas. Según explicaron, buscaron mantener una posición neutral, sin respaldar ni cuestionar al funcionario.

No obstante, esa estrategia podría modificarse ante las dudas generadas por las explicaciones brindadas hasta el momento. La intención del partido es alcanzar una definición común y evitar posturas individuales dentro de la bancada.

Pese al endurecimiento del discurso, en el PRO consideran que la situación no necesariamente provocará una ruptura política. De todos modos, esperan señales del Gobierno nacional para evitar que el conflicto derive en decisiones más profundas dentro del Congreso.

Con información de TN.