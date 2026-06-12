Personas con discapacidad podrán viajar gratis con la Sube: cómo acceder al beneficio

Las personas con discapacidad podrán acceder a partir del 19 de junio al descuento del 100% en colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante la tarjeta Sube. Desde el Gobierno se destacó que la medida apunta a modernizar el sistema de transporte público y agilizar los procedimientos de validación en cada viaje.

El beneficio podrá utilizarse sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero este deberá vincularse previamente a una tarjeta Sube registrada a nombre del usuario. De esta manera, el sistema busca simplificar el acceso y reducir el uso de documentación en papel durante los viajes.

El nuevo esquema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también continuará válida la presentación del CUD físico al momento de viajar.

Cómo acceder al beneficio

Las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta Sube y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del 16 de junio.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta utilizada por la persona con discapacidad.

Registrar la tarjeta en el sitio oficial de Sube. Si el usuario ya está registrado, comenzar por paso 2. Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”. Cargar el número de CUD de diez dígitos. Activar el beneficio: podrá completarse en una Terminal Automática Sube; en la aplicación solo con dispositivos con tecnología NFC; o en las validadoras de los colectivos.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno Nacional a través del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y el sistema Sube. Su implementación será progresiva, por lo que comenzará por los servicios de jurisdicción nacional y el transporte ferroviario.