Detuvieron por abuso a un funcionario de La Plata

Un director de la Municipalidad de La Plata fue arrestado este viernes acusado de agredir y abusar sexualmente de su expareja, y esto destapó múltiples denuncias por violencia de género acumuladas durante los últimos años dentro de la comuna.

Federico Hernán Pez, quien hasta el viernes se desempeñaba como director de Información Territorial, fue detenido por orden del juez de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, luego de una denuncia presentada por su expareja.

Según consta en la investigación, la mujer denunció haber sido golpeada durante una discusión y terminó internada en una guardia hospitalaria con lesiones visibles, entre ellas un hematoma en uno de sus ojos. Además, aseguró haber sido víctima de abuso sexual.