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Río paraná

Tarifas de la Hidrovía

La nueva concesionaria explicó los valores ante una controversia desatada por su competidora en la licitación.

Por El Litoral

Sabado, 13 de junio de 2026 a las 18:58

 A pocos días de que el Gobierno le adjudique definitivamente la concesión por 25 años sobre la Hidrovía, el consorcio integrado por la dragadora belga Jan de Nul y la firma de servicios Servimagnus les explicó a los usuarios de la vía navegable la polémica desatada esta semana por su competidor, DEME, que propuso una nueva licitación con una tarifa 17,4% más baja.
Tanto Jan de Nul como DEME propusieron cobrar la misma tarifa de peaje, la mínima dispuesta por el Gobierno en la licitación: 3,80 dólares por cada tonelada de registro neto en una primera etapa, hasta tanto se profundice el dragado.
Se trata de una baja de 13,5% respecto a los valores vigentes, de US$ 4,30.
Jan de Nul fue preadjudicada, por haber tenido la mejor oferta técnica, a criterio de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
Tras la preadjudicación, DEME le avisó al ministro de Economía, Luis Caputo, que la tarifa mínima era más alta que el precio propuesto en la licitación anterior, a principios de 2025. Y ahora Jan de Nul salió a responder que ese precio es producto de "omisión del pago de impuestos, falta de inversión adecuada y necesaria y errores de cálculo de ingresos, incluyendo el cobro de peajes en exceso al máximo permitido".

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