Antes de su nuevo viaje a EEUU, Milei va a Madrid a reunirse con empresarios

Antes de su viaje a Estados Unidos previsto para el 4 de julio, donde participará en la celebración del gobierno de Donald Trump de un nuevo aniversario de la Independencia de ese país, el presidente Javier Milei tiene confirmada una apretada agenda internacional que arrancará el miércoles 24 de junio en Madrid.

La primera parada es la capital española, donde Milei permanecerá hasta el sábado 27 de junio. La agenda incluye una conferencia y un encuentro con empresarios en la CEU Universidad San Pablo, institución privada y católica que, según trascendió, también prepara la entrega de una medalla al mandatario. Será el sexto viaje del presidente a España desde que asumió en diciembre de 2023. En visitas anteriores se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque nunca tuvo encuentros con el jefe de Gobierno Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI. La última presencia del mandatario en suelo español fue en el Madrid Economic Forum, un foro liberal promovido por Víctor Domínguez, conocido como Wall Street Wolverine.

El viaje a España se producirá el mismo día de la sesión en la Cámara de Diputados en la que la oposición busca aprobar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De regreso de Madrid, Milei deberá estar el 30 de junio en Asunción para la cumbre de presidentes del Mercosur.