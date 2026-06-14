Chubut: una nena fue atacada por un perro y murió

Una nena de cinco años murió este sábado al mediodía tras ser atacada por un perro en la zona costera de Playa Magagna, en la localidad de Rawson, Chubut.

El dramático episodio ocurrió en las inmediaciones del complejo turístico ubicado cerca de la segunda bajada hacia Playa Cangrejales, uno de los sectores más concurridos durante los fines de semana y los días de descanso.

Por motivos que todavía son materia de investigación, la menor fue atacada por el animal y sufrió heridas de extrema gravedad. Las lesiones provocadas resultaron fatales y, pese a los intentos por asistirla, falleció pocos minutos después.

Según trascendió, la familia de la nena se estaba hospedando en una cabaña de la zona, donde había llegado para pasar unos días de descanso aprovechando el feriado.

Después de la intervención inicial, las autoridades activaron el protocolo previsto para este tipo de casos y preservaron el sitio donde ocurrió el ataque con el objetivo de recolectar pruebas y testimonios que permitan reconstruir cómo sucedieron los hechos.

El animal involucrado quedó bajo la tenencia de la Municipalidad de Rawson y permanece en observación. De acuerdo con fuentes citadas por Adnsur, se trata de un perro mestizo de contextura grande.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Playa Unión, personal de Policía Científica y agentes de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Rawson. También intervino el Ministerio Público Fiscal, que lleva adelante las tareas para esclarecer lo ocurrido.

Los investigadores buscan determinar en qué circunstancias se produjo el ataque, en qué condiciones se encontraba el animal, si existieron factores que hayan contribuido al desenlace fatal y si el perro tiene dueños.

TN