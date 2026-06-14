Atraparon a una banda de boqueteros que planeaban un golpe a un banco

Al menos 12 personas fueron detenidas en la madrugada de este domingo, acusadas de intentar un robo bajo la modalidad “boqueteros” en una sucursal del Banco Provincia de la ciudad bonaerense de Baradero.

El hecho se produjo en la entidad ubicada entre las calles Laprida y Fray Justo Santa María de Oro e intervinieron efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y del Grupo Halcón.

La Policía Bonaerense investigaba desde hacía días a un grupo delictivo que podía llegar a dar un golpe en algún banco, bajo la modalidad de boqueteros, pero desconocía el lugar donde planeaban hacerlo.

En ese sentido, tenían como opciones esta entidad bancaria y una de Morón, por lo que se dio intervención al Juzgado Federal de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez.

Por el hecho fueron detenidos 11 hombres -uno de nacionalidad uruguaya- y una mujer, que fueron encontrados con barro en su ropa.

Por el momento se desconoce la profundidad del boquete cavado. En el lugar, la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado secuestró varias herramientas -palas, amoladoras y discos de repuestos, mazas, alicates-, bolsas de escombros, dos armas y cuatro celulares.

También se secuestraron dos camionetas, una Iveco Daily blanca y una Volkswagen.