Murió el youtuber argentino Gaspi en un accidente aéreo en Río de Janeiro

Las autoridades de Río de Janeiro informaron que el youtuber argentino de 23 años Gaspar Prim, conocido en redes como Gaspi, está entre las víctimas del choque de helicópteros que se produjo en la la ciudad este domingo y que dejó al menos seis víctimas, informó Globo.

La colisión entre los dos helicópteros ocurrió en la mañana del domingo en pleno vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro.

En la misma aeronave que Gaspi estaban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de videoclips argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza; la única víctima del otro helicóptero fue el piloto, Charles Marsillac.

Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos. El impacto generó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente y alcanzó a cerca de 20 automóviles que se encontraban estacionados en el predio. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una intensa columna de humo negro elevándose sobre la zona, visible desde distintos sectores de la ciudad brasileña.

El Destape