Murió el director argentino Lucas Vignale en el choque de helicópteros en Río de Janeiro

El director argentino, Lucas Vignale, se sumó a la lista de fallecidos en el choque de helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, este domingo. El joven, que tenía 28 años, murió en la misma colisión en la que también perdieron la vida el youtuber Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense, Oliver Tree.

El cineasta era conocido sobre todo en la industria de los videoclips musicales. Trabajó con artistas de gran talla, como Bizarrap, Trueno y Nicki Nicole, y también se desempeñó como director en cine independiente.

El trágico accidente ocurrió por la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, cuando las aeronaves colisionaron en pleno vuelo y se estrellaron sobre una popular avenida.

El impacto se produjo contra un estacionamiento en donde había numerosos autos, lo que provocó un gran incendio en el lugar. Las causas del choque son materia de investigación y las autoridades brasileñas trabajan para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves.

La Nación