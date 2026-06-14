Caso $Libra: el fiscal Taiano será denunciado por encubrimiento en la investigación

Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa por la estafa de la criptomoneda LIBRA, anunció que denunciará por encubrimiento al fiscal Eduardo Taiano, quien se encuentra a cargo de la investigación.

“El fiscal se ha comportado como un abogado defensor más que como un servidor público. En casi dos años de causa, no ha indagado ni recibido a ninguna de las partes, ha ocultado pruebas y perseguido a periodistas por realizar sus tareas e investigar”, manifestó Romeo en X.

“Creemos que personajes como Eduardo Taiano lastiman nuestra democracia y nuestro país, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, como lo venimos haciendo con LIBRA”, añadió.

Taiano ha sido cuestionado al seno de la comisión parlamentaria que se formó por la criptoestafa. El pasado 1º de abril, un grupo de diputados nacionales de la oposición que en 2025 integraron la comisión, denunció penalmente al fiscal por “mal desempeño” y violación de deberes de funcionario público, acusándolo por “demoras injustificadas en la producción de pruebas” y en la “retención y ocultamiento” de las mismas a la parte querellante.

La acción penal fue presentada por los legisladores nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; Sabrina Selva, Juan Marino, Itai Hagman, Julia Strada y Rodolfo Tailhade de Unión por la Patria, y Esteban Paulón de Provincias Unidas.

El caso estalló a las siete de la tarde del viernes 14 de febrero de 2025. En ese momento, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X el token para operar con la flamante moneda virtual. El precio se desplomó minutos después de inflarse y hubo damnificados por cientos de millones de dólares.

Desde entonces, el fantasma de LIBRA envuelve al gobierno por sus derivaciones. Milei sostuvo que no promocionó la criptomoneda, sino que la difundió, y que no lo hizo como presidente. Pese a que trató de desligarse, los peritajes concluyen en que fue parte central de la operación al tener en su poder un token creado minutos antes.

Pese a las evidencias, Taiano casi no avanzó en la investigación, que apenas ofrece movimientos a casi un año y medio de haberse iniciado, y sumó cuestionamientos, que se traducen en acciones judiciales en su contra.

Página 12