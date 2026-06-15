En medio de los cuestionamientos, Javier Milei compartió un posteo en defensa de Adorni

Frente a los cuestionamientos de la oposición y los aliados del oficialismo, Javier Milei compartió un posteo en Instagram en defensa de Manuel Adorni.

“Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo”, se lee en la publicación que difundió el mandatario en sus historias de Instagram.

A su vez, Milei reposteó en su cuenta de X una columna del escritor y experiodista Leonardo Facco titulada “Adorni y la defensa del ahorro”, que cuestiona las críticas contra el jefe de Gabinete por afirmar que no declaró al menos US$500 mil antes de llegar a la gestión pública.

“En Argentina una acusación semejante equivale más o menos a denunciar a alguien por tener un paraguas en su casa durante un monzón”, plantea el texto que difundió Milei en sus primeras líneas.

Los argumentos en defensa de Adorni que compartió Milei en sus redes

En ese sentido, el posteo replica la premisa libertaria de que “los impuestos son un robo”, pero afirma que más aún en un escenario donde “el ciudadano procura protegerse de un Estado peronista-fascicomunista”.

A su vez, Fracco cuestiona a quienes fingen “que aquello que millones de argentinos hicieron durante décadas —acostumbrados a vivir bajo gobiernos socialistas y depredadores— se convierte de repente en una monstruosidad moral cuando quien lo hizo es un adversario político”.

Según el análisis que convalidó el Presidente, los cuestionamientos contra la evasión fiscal surgen porque involucran a una figura destacada del Gobierno, ya que el verdadero objetivo no es Manuel Adorni, sino “el sistema de valores representado por el mileísmo”.

A su vez, la publicación argumenta que el Gobierno “no comparte el presupuesto moral del que nace la acusación” y que “no considera automáticamente legítimo todo lo que es legal”, una afirmación que convalida la evasión de impuestos, al menos durante las gestiones previas a las de La Libertad Avanza.

“Adorni, además, fue todavía más inteligente, ya que compró bitcoin cuando valía apenas unos cientos de euros y obtuvo una ganancia extraordinaria. Si existe un escándalo que merece ser denunciado en Argentina, no es que Adorni haya intentado proteger el fruto de su trabajo. El verdadero escándalo es que millones de argentinos hayan tenido que hacerlo”, enfatiza el texto.

Al compartir el posteo, Milei defendió la versión que dio su jefe de Gabinete la semana pasada, cuando justificó la diferencia patrimonial que investiga la Justicia con fondos que ahorró “en negro” y que invirtió “fuerte” en Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de llegar a la función pública.

Las repercusiones políticas alrededor de Adorni y la decisión del Gobierno de defenderlo

Las declaraciones de Adorni generaron fuertes repercusiones políticas, incluidos comunicados de la UCR y el PRO en contra de la continuidad del ministro coordinador. Por su parte, senadores de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para citar a Adorni y avanzar en una moción de censura en su contra.

En ese contexto, en Casa Rosada aseguraron a TN que confían en que la medida “no va a prosperar”. Para garantizarlo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, serán los encargados de negociar con los aliados para defender al funcionario.

Si bien la permanencia en el Gobierno de Adorni ha generado ruido intenro -expresado mayormente por Patricia Bullrich- Javier y Karina Milei insisten en sostener al funcionario hasta las últimas consecuencias.

TN