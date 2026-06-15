Reforma electoral: el Gobierno flexibiliza su posición y negocia con las provincias

El Gobierno continúa con el operativo para sellar acuerdos con los gobernadores que les permitan aprobar la reforma electoral. El ministro del Interior, Diego Santilli, es quien lleva adelante las negociaciones con los mandatarios provinciales para garantizar los votos en el Congreso.

El martes se reunirá con Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan). Con el chaqueño se encontrará a las 10, mientras que con el puntano la cita será a las 15.

Se trata de dos mandatarios provinciales cercanos a la gestión del presidente Javier Milei. Este viernes, Santilli se reunió con otro socio habitual del Ejecutivo: el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El dato saliente es que ese mismo martes también se reunirá con un mandatario opositor, el fueguino Gustavo Melella, con quien el Gobierno tiene una relación complicada desde el inicio de su gestión. El encuentro será a las 16.

En el encuentro abordaron distintos temas vinculados a la agenda de trabajo compartida entre ambas administraciones. Por otra parte, el ministro y el gobernador dialogaron sobre la agenda parlamentaria que impulsa el Gobierno Nacional. En ese sentido, Santilli y Frigerio destacaron la importancia de que el Congreso avance con la aprobación de la reforma electoral.

El objetivo fundamental del Gobierno es avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (Paso). La reforma electoral continúa siendo una de las prioridades del oficialismo, aunque permanece trabada por las diferencias con bloques aliados respecto del futuro de las Paso.

Días atrás, el funcionario recibió en Casa Rosada al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien luego del encuentro manifestó su apoyo a la eliminación de las Paso. “Las internas deben resolverse dentro de los partidos”, sostuvo el mandatario catamarqueño tras la reunión.

Ese respaldo fue considerado un avance importante para el oficialismo, que busca sumar volumen político en una discusión que todavía genera resistencia entre sectores dialoguistas. En paralelo, Santilli también mantuvo reuniones con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; con el mandatario salteño, Gustavo Sáenz; y con otros referentes provinciales.

El Gobierno intenta combinar las discusiones legislativas con los reclamos de los gobernadores vinculados a recursos, infraestructura y obras públicas.

También en Mendoza existen señales favorables. Funcionarios vinculados al gobernador Alfredo Cornejo manifestaron por lo bajo una posición coincidente respecto de la necesidad de avanzar con cambios en el sistema electoral.

Sin embargo, los apoyos obtenidos hasta el momento no alcanzaron para destrabar definitivamente el proyecto. La eliminación de las Paso sigue siendo uno de los puntos más sensibles en la negociación con los bloques aliados, especialmente con sectores del radicalismo, el PRO y otros espacios dialoguistas que condicionaron su acompañamiento a modificaciones en ese capítulo de la reforma.

Frente a ese escenario, el Gobierno decidió flexibilizar su postura inicial y comenzó a evaluar alternativas para construir consensos. Entre las opciones bajo análisis aparece un proyecto impulsado por el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, que propone convertir las Paso en optativas en lugar de eliminarlas.

La iniciativa establece que la participación ciudadana en las primarias deje de ser obligatoria y permite que los partidos sin competencia interna no tengan que participar de esa instancia. Además, incorpora mecanismos de preinscripción de electores, modificaciones organizativas y herramientas digitales para validación de identidad mediante plataformas oficiales.

La reforma electoral impulsada por el oficialismo también incluye otros cambios. Entre ellos figura la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única Papel, un proyecto de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas condenadas en segunda instancia y modificaciones al financiamiento partidario, con la eliminación de aportes estatales y cambios en los límites para contribuciones privadas.

TN