El Banco Mundial otorgó una garantía de USD 2.000 millones a Argentina

Este martes, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones para Argentina, que serán claves de cara a los vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno, este año y en 2027.

En su comunicado oficial, el organismo remarcó que el objetivo de esta ayuda es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales, una declaración que se da en medio de la baja del riesgo país y las presiones del mercado para que el ministro de Economía, Luis Caputo vuelva a emitir deuda en el exterior.

La operación aprobada por los directorios del Banco Mundial y MIGA garantizará el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, lo que permitirá reducir los costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública.

El paquete combina una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una de MIGA, buscando movilizar hasta USD 2.000 millones en préstamos comerciales y enmarcándose en una estrategia para impulsar la creación de empleo, atraer inversiones en infraestructura y promover la inclusión financiera de pequeñas empresas.

El préstamo comercial respaldado por las garantías tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años. Las garantías del BIRF y MIGA respaldarán acciones que buscan movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para empresas de diferentes escalas.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, señaló que el organismo mantiene su compromiso con la estabilización macroeconómica de Argentina y la agenda de reformas orientadas al crecimiento. Según Cordeiro Guerra, “esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”. Pese a estas definiciones y con el objetivo de realizar un anuncio de manera oficial, mañana a la tarde mantendrá una reunión con el ministro de Economía Caputo en Argentina.

El regreso al mercado internacional

La intervención del Banco Mundial es un paso en dirección al regreso de la Argentina a las emisiones de deuda en el mercado voluntario internacional. El Gobierno argentino negoció estas garantías como un respaldo para conseguir préstamos con bancos internacionales a una menor tasa frente a un riesgo país que en abril estaba en torno a los 520 puntos básicos (p.b.). Un escenario que cambió de forma rotunda en las últimas semanas ya que con la mejora en la calificación de la deuda por parte de Standard & Poor’s de CCC+ a B- y con el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el riesgo país cayó a 425 p.b. al cierre del lunes, el nivel más bajo de los últimos ocho años.

Y es en este nuevo contexto en el que diferentes analistas del mercado vuelven a sus sugerencias para que el ministro de Economía Caputo aproveche esta nueva ventana de oportunidad para salir a colocar deuda en el mercado internacional antes que se cierre. Algo que Caputo, hasta ahora, resiste a la espera de mejores condiciones y costos financieros aún más bajos.

Por su parte, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, precisó que la operación demuestra la capacidad de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial para adaptarse a las necesidades de sus países miembros. Ahmad remarcó que la estructura financiera aprovecha los balances del BIRF y de MIGA, generando ahorros y atrayendo inversiones que pueden mejorar la calidad de vida y los medios de subsistencia en el contexto argentino.

José Luis Daza, quien explicó que la segunda revisión del programa con el FMI incluyó metas relacionadas con la compra de reservas y el cierre del programa financiero para 2026. Daza indicó que el programa financiero para ese año quedó cerrado y que las fuentes de financiamiento ya fueron identificadas. “La última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías: vamos a emitir préstamos con garantías del BID, Banco Mundial, Agencia de Garantías del Banco Mundial y muy posiblemente con el CAF. MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por USD 2.000 millones”, adelantó en su momento.

La Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial, lanzada en 2024, consolida los productos de garantía y a los expertos de la entidad, ofreciendo soluciones integrales para países en desarrollo. El enfoque busca simplificar y agilizar procesos, eliminar redundancias y reducir los riesgos de inversión, con la meta de aumentar la emisión anual de garantías a USD 20.000 millones para 2030. El proceso de aprobación en los directorios del Banco Mundial y MIGA marcó un nuevo paso en la estrategia de financiamiento externo de Argentina para el año 2026, que continuará en el próximos días es que mañana debería ser el turno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 550 millones y a fines de julio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por entre USD 250 y USD 500 millones.

Infobae