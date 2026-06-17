Activan un protocolo de emergencia nacional por la desaparición de material radioactivo

El robo de una cápsula con cesio-137 de un instituto médico de Rosario encendió las alarmas de los organismos especializados en el manejo de material radiactivo y derivó en la activación de un protocolo de emergencia a nivel nacional.

El faltante fue detectado durante la tarde del martes en un centro de salud ubicado sobre la calle Rioja al 1500, en pleno centro de la ciudad.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía, el elemento desaparecido estaba alojado dentro de un recipiente cilíndrico de plomo de entre dos y tres centímetros de espesor, con dimensiones aproximadas de 12 centímetros de alto por 10 de ancho.

El dispositivo contenía cesio-137 con una actividad de 103 milicurios (mCi) y era utilizado para la calibración de equipos de medicina nuclear. El mismo, según especificaron, había sido adquirido por el instituto el 21 de junio de 2007.

La falta fue advertida cuando el personal se preparaba para realizar una calibración de rutina en el servicio de medicina nuclear. La cápsula había sido utilizada por última vez el viernes 12 de junio y, tras esa tarea, quedó guardada sobre una mesada del laboratorio dentro de una caja de plomo.

Según consta en la denuncia, esa caja contaba con una tapa pesada de apertura hacia arriba, pero no tenía llave de seguridad.

El acceso al laboratorio estaba limitado a dos técnicos radiólogos en medicina nuclear, mientras que dos médicos ingresaban únicamente de manera excepcional para elaborar informes y no manipulaban ese tipo de material.

TN