Murió la mujer que sufrió quemaduras tras la explosión de su celular en un auto

María Lucila Pagani (47), la docente que sufrió quemaduras por la explosión de su teléfono celular mientras lo cargaba en el auto, murió en las últimas horas tras permanecer internada en grave estado en el Instituto del Quemado de Córdoba.



La mujer entró con quemaduras graves que le provocaron una severa afección en la vía aérea, además de heridas politraumáticas producto de un choque que ocurrió después de la explosión, cuando el conductor del coche perdió el control e impactó con una alcantarilla al costado de la ruta E53.



Según informó Cadena 3, Pagani era una profesional "de altísima formación".



Pagani había sufrido el accidente en la noche del domingo. Según fuentes policiales, el incendio se inició por la explosión de un teléfono celular que se encontraba conectado para su carga dentro del habitáculo de un Renault Sandero. Ella viajaba como acompañante y se llevó la peor parte. Durante sus últimos días, los médicos le colocaron asistencia respiratoria mecánica por la gravedad del cuadro.



El conductor, un hombre de 43 años, perdió el control y chocó contra una alcantarilla a la altura del kilómetro 14 de la ruta. Él fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo pero se encontraba fuera de peligro.

Quién era Pagani

"Luli", como la llamaban sus afectos, era una profesional de "altísima formación académica". Graduada como licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), su curiosidad intelectual la llevó a cruzar el océano para obtener un Magíster en Gestión Cultural Internacional en la Università di Genova, Italia. Además, era Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.



Por su parte, Romina Rauber, profesora de Filosofía y Letras de la UNC y con quien Lucila dictó una capacitación intensiva de la universidad, dijo a este diario: “Es una gran pérdida, no solo para la universidad sino para la sociedad. Era una persona muy inteligente, capacitada, amable y equilibrada en su forma de abordar la vida en los aspectos laborales, profesionales y familiares”.



