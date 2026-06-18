Crecen las dudas: Adorni compró sábanas por $8 millones

Como parte de un paquete de nuevas medidas que ordenó la Justicia en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, se conoció otro gasto del funcionario que surge de la refacción de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, en momentos en los que su continuidad como ministro coordinador está puesta en duda.



Del celular de Matías Tabar —el contratista a cargo de aquellas remodelaciones, que alteró el curso de la investigación al sostener que el funcionario le pagó 245 mil dólares en efectivo—, el fiscal Gerardo Pollicita extrajo información que lo llevó a golpear las puertas de una casa de colchones en el corazón de Recoleta.



Es que, en el local, para equipar los cuartos de su nueva casa en el country, Adorni gastó un total de $8.183.383, según refleja una factura que surgió del teléfono que tiene la Justicia.



Es decir, casi 6820 dólares, de acuerdo con la conversión al tipo de cambio oficial del 2 de junio de 2025, día en el que una de las personas que trabaja bajo la órbita del funcionario, Gisela Kocsis -una empleada de planta que se desempeña desde hace años en el Gobierno- se presentó para pagar en efectivo el total de la compra, que fue luego enviada a la casa de Adorni en el country.



El grueso de ese desembolso —alrededor de 6 millones de pesos— se corresponde con la compra de tres conjuntos de sommiers completos. El resto del saldo, con los respectivos juegos de sábanas y edredones, además de unas almohadas.



El nuevo gasto consolida el pago con dinero en efectivo como patrón de consumo del funcionario. Adorni, cuando José Del Rio le preguntó en LN+ por este hábito, sostuvo que todos los fondos surgían de “25 años de ahorros en el sector privado”.



El gasto en el local de colchones se sumará al extenso listado en el que la fiscalía reúne todas las salidas de dinero del funcionario, material sobre el que ya trabaja un organismo especializado, como paso previo para pedirle explicaciones al propio Adorni: primero, mediante un requerimiento de justificación patrimonial y, eventualmente, a través de una declaración indagatoria.



El listado incluye una cantidad de gastos para la casa del country, contemplados en los 245 mil dólares que Tabar declaró haber recibido del funcionario. Entre las remodelaciones se detallan desde una parrilla hasta una cascada.

(Con información de La Nación)