Un fiscal pidió la indagatoria del hermano del Jefe de Gabinete

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, pues considera que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas.



La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.



El fiscal mencionó que Adorni es “un profesional con capacitación universitaria en el control del sector público, con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, dedicado a tareas de registración y declaraciones juradas".



Marijuan consideró que el legislador “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación".