Pegaron carteles frente a la casa de la madre y Adorni decidió mudarla

Se supo este jueves que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también decidió mudar a su madre a un country de Berazategui luego que aparecieran carteles con mensajes políticos a metros del departamento que ocupaba la mujer, de 70 años, en el centro de La Plata.



El ministro coordinador también había argumentado su sorpresiva mudanza del departamento de avenida Asamblea, en 2025, a su actual residencia de la calle Miro al 500, en Caballito, por haber sido blanco de varios incidentes. "Había vecinos con mucha hostilidad, me tiraban cosas a la terraza, me agredían en los pasillos. En un punto era insoportable», señaló Adorni en declaraciones al canal LN+ la semana pasada.



Luego que se conociera la mudanza de la madre del funcionario, Silvia Pais, al country Fincas de Iraola 2 hace unos 10 días, revelada por La Política on line, ahora se supo que Manuel y Francisco Adorni -actual diputado provincial- decidieron ayudarla en la mudanza.



Previamente la habían convencido de trasladarse hasta ese exclusivo barrio de Berazategui por los mensajes que, inscriptos en pancartas, algunos punteros platenses le plantaron frente a su departamento de calle 6 casi 48, en pleno centro de la capital bonaerense.