Adiós a Gaspi

Sergio Bara preparó al influencer Gaspar “Gaspi” Prim Díaz para "La Velada del Año", el evento de box organizado por el influencer Ibai Llanos en España.



Compartieron tres meses de entrenamiento intenso, en los que el joven bajó casi 30 kilos y transformó por completo sus hábitos.



Ahora, y luego de la trágica muerte del creador de contenido de humor argentino, Bara impulsa por redes sociales un encuentro homenaje en el Obelisco para este sábado a las 15 y bajo la consigna "Hasta siempre, Gaspar".



Se trata de una iniciativa en la que se espera la presencia de sus seguidores y de sus familiares y amigos que prefirieron mantener en reserva detalles sobre la despedida del influencer. Gaspi murió la semana pasada en Brasil.