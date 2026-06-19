Deudas de las familias: la mora bancaria volvió a crecer y marcó un récord

La mora de los préstamos bancarios a las familias alcanzó al 12,1% de los créditos en abril y anotó un nuevo máximo en más de 20 años. Además, se triplicó en el último año y creció medio punto en comparación con marzo. Según estimaciones privadas, la cifra de personas con algún crédito en situación irregular ya supera los 5,3 millones.



De acuerdo con el último Informe sobre Bancos elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el porcentaje de financiamiento al sector privado en situación de atraso llegó al 7,3% en el cuarto mes del año. Esto representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente a marzo y de 5,1 puntos en comparación con abril de 2025.



El aumento de la morosidad se observó en todos los tipos de entidades financieras, siendo más pronunciado en los préstamos otorgados a familias, donde el índice subió 0,5 puntos en solo un mes y 8,3 unidades porcentuales respecto al índice del cuarto mes del año pasado. En cuanto a la irregularidad de la cartera en las empresas, se incrementó 0,2 p.p. en el mes, hasta totalizar 3,3% en abril (+2,4 p.p. i.a.).



“En los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito los hogares. Este desempeño recoge principalmente el efecto de la evolución de la cartera en situación irregular (numerador), cuyo crecimiento real viene atemperándose gradualmente”, subrayó el informe del BCRA.



En tanto, el segmento de crédito dirigido a hogares muestra dieciocho incrementos mensuales consecutivos en la tasa de morosidad, alcanzando niveles que no se registraban desde 2004. En octubre de 2024, la morosidad era de solo 2,5%,



