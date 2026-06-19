Las ventas en súper cerraron el primer cuatrimestre en rojo

Los supermercados y los autoservicios mayoristas volvieron a registrar caídas en sus ventas durante abril y extendieron así el signo negativo que viene marcando el consumo masivo desde el inicio del año. El dato contrasta con el análisis del Gobierno, que en varias oportunidades ha expresado públicamente que hay “récord de consumo” en el país.



Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en supermercados cayeron 3,7% en términos reales durante abril respecto del mismo mes de 2025. Los autoservicios mayoristas mostraron un desempeño aún más débil, con una baja interanual de 5%. Cabe aclarar que esas cifras de resultado total están expresadas a precios constantes —es decir, descontando el efecto de la inflación—, mientras que los datos por grupo de artículos que se desarrollan más adelante corresponden a valores nominales y corrientes.



En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, los supermercados registraron una caída de 3,3% frente al mismo período de 2025, y los mayoristas, de 3,2%. En ambos casos, el primer cuatrimestre cerró en rojo.



En términos nominales y corrientes, las ventas totales de los supermercados relevadas por el Indec sumaron $2.399.923 millones en abril, un incremento de 21,5% respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, ese aumento quedó por debajo de la variación de precios implícitos del sector, que fue de 26,1%, lo que explica el retroceso en términos reales.



El informe muestra diferencias importantes según el tipo de producto. Los rubros con mayores subas interanuales en términos nominales fueron Carnes, con 37,3%; Alimentos preparados y rotisería, con 25,7%; y Artículos de limpieza y perfumería, con 25,2 por ciento. El rubro de Almacén —que concentra el mayor peso dentro de las ventas, con 27,6% del total— avanzó 17,8% en términos nominales.



En el extremo opuesto, los rubros de menor crecimiento nominal fueron Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con apenas 10,4%, y Electrónicos y artículos para el hogar, con 17,6 por ciento. Dado que la inflación del sector superó el 26% interanual, ambas categorías mostraron caídas en términos reales.

Mayoristas

Los autoservicios mayoristas presentaron un panorama más contractivo. En valores nominales y corrientes, sus ventas totales alcanzaron los $359.384 millones en abril, con un incremento interanual de 19,7% —también por debajo de la inflación implícita del sector, que fue de 26,0%—. En términos reales, la baja interanual fue de 5%, la más intensa desde el inicio de 2026.



A diferencia de los supermercados, donde la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 0,8% respecto de marzo, en los mayoristas el indicador registró una caída mensual de 1,1%, y la tendencia-ciclo también mostró un retroceso de 0,7 por ciento. Ambas señales apuntan en la misma dirección: el consumo en este canal no muestra signos de recuperación en el corto plazo.