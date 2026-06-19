El recambio, una nueva oportunidad para otra indirecta de Bullrich

El nombramiento del diputado nacional y economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial trajo repercusiones en distintas esferas del oficialismo nacional. La de la senadora Patricia Bullrich no resultó menor, debido a que la salida del futuro funcionario dejará un lugar vacante en la Cámara de Diputados que será llenado por Martín Matzkin, quien fue el primer candidato suplente de la lista de La Libertad Avanza en 2025.



No obstante, el recambio fue una oportunidad nueva que la excandidata presidencial del PRO aprovechó para renovar sus ataque sinternos hacia la permanencia de Adorni en el elenco gubernativo.



“Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días", publicó pasadas las dos de la tarde.



El entorno de Bullrich no era el único que opinaba que la comunicación libertaria se había desdibujado fuertemente a raíz de la fuerte presión mediática-política-judicial que rodea al jefe de Gabinete, quien había tratado de poder volver a las conferencias de prensa durante el mes de mayo; pero fueron intentos fallidos.