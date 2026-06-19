Villarruel, de marginada a invitada especial en el acto por la Bandera

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel se verán las caras por primera vez desde la última apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Ambos estarán presentes en Rosario, Santa Fe, por el acto del Día de la Bandera, pero estarán sentados en lugares diferentes. La vice irá con los funcionarios santafesinos.



Clarín confirmó con los organizadores del evento que habrá un escenario donde estarán el presidente Javier Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente local, Pablo Javkin.



Detrás de ellos, habrá otros dos sectores: uno para funcionarios del Gobierno nacional, donde Karina Milei prepara una foto de unidad en respaldo al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del otro lado estarán los funcionarios provinciales. Ahí se ubicará Victoria Villarruel.



"La vicepresidenta encabezará la fila del lado de los funcionarios de la provincia", confiaron fuentes a este diario. De otro lado, se ubicarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, e presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, entre otros.