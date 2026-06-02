Luis Caputo anticipó que la inflación de mayo será más baja que la de abril

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este martes que la inflación de mayo se ubicará por debajo del 2,6% registrado en abril. Además, durante su exposición en el evento Cambras Business Day 2026, destacó la constante compra de divisas por parte del Banco Central.

El funcionario aseguró que el gobierno de Javier Milei derribó el mito de la restricción externa. Al respecto, repasó la herencia recibida y detalló que la gestión libertaria asumió con más de 40.000 millones de dólares de deuda con importadores. Sin embargo, contrapuso aquel escenario con la situación del mercado cambiario actual: “Hoy sobran dólares".

Crítica al kirchnerismo

El ministro de Economía garantizó la disponibilidad de moneda extranjera para el sector productivo y los ahorristas. "No hay problemas de dólares para los importadores y las empresas", manifestó.

En ese sentido, remarcó que el Banco Central mantiene un promedio de compra de 100 millones de dólares diarios desde el inicio del corriente año. Esta dinámica fundamenta la postura oficial sobre la disponibilidad de divisas en las reservas nacionales.

Por último, el ministro descartó un eventual retorno del kirchnerismo al poder y lo calificó de manera drástica como "el infierno". Sobre las opciones de la oposición, cerró con ironía y afirmó que "no importa lo que pase, puede haber una invasión extraterrestre, pero Kicillof nunca va a ser el presidente de la Argentina”.