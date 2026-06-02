El gobierno no tiene el apoyo para eliminar las Paso

El oficialismo en el Senado encara una nueva semana de negociaciones para acercar posiciones en torno al proyecto de reforma electoral que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. En la mesa política de la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el tema aparece entre las prioridades cada vez que se repasa el estado de las iniciativas que avanzan en las cámaras legislativas.

Las consultas a la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en la Cámara alta, suelen tener la misma respuesta: “Los votos no están”, admite la experimentada legisladora. El problema central es que el presidente Javier Milei no termina de aceptar una modificación a la ley de primarias que las transforme de obligatorias en optativas. Su postura sigue siendo eliminarlas.

A esa posición se suman Karina Milei y los primos Menem: Martín, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule”, subsecretario de la Presidencia. “Tenemos que bajar el gasto de la política”, se le escuchó decir a un importante integrante de la conducción de la Cámara baja.

“Si las hacemos optativas, el gasto es igual porque hay que desplegar el operativo de las primarias en todo el territorio. Si no las podemos eliminar, hay que suspenderlas una vez más”, plantean cerca del oficialismo, en referencia a lo ocurrido en las elecciones de 2025.

De todos modos, en la Casa Rosada dejan abierta una puerta para negociar con los bloques aliados, la llamada oposición dialoguista, algún cambio en el sistema de primarias. Para la UCR, el PRO y el PJ, las elecciones primarias —obligatorias u optativas— siguen siendo una herramienta clave para ordenar sus internas de cara a la elección general de octubre de 2027.

La resistencia de los aliados

Radicales y dirigentes del PRO ya discutieron el tema con Patricia Bullrich. Como ya no hay reuniones periódicas de la oposición dialoguista con el Gobierno en Balcarce 50, como ocurrió durante el debate de la Ley Bases en 2024, el canal de diálogo quedó concentrado en la senadora porteña.

La bancada de la UCR, que lidera el correntino Eduardo Vischi, presentó un proyecto para que las Paso pasen a ser optativas, entre otros cambios al régimen electoral. El texto mantiene las primarias, pero las transforma en PAS: Primarias Abiertas y Simultáneas.

La iniciativa permite ajustar la cantidad de mesas de votación según la estimación de participación, prohíbe el uso de recursos públicos para publicidad e incorpora plataformas oficiales como Mi Argentina para validar la identidad de los electores y certificar avales, bajo supervisión de la Justicia Electoral Nacional, con el objetivo de garantizar el anonimato y la transparencia.

Además, plantea la posibilidad de que un candidato a presidente que se imponga en las primarias pueda elegir a su compañero de fórmula entre los precandidatos que hayan competido en su misma agrupación.

La propuesta radical es acompañada por el PRO, aunque en el partido de Mauricio Macri no termina de convencer la idea de incluir el capítulo de Ficha Limpia dentro de la reforma electoral. Esa iniciativa, considerada una bandera por el macrismo, prohíbe que las personas condenadas en segunda instancia sean candidatas y modifica la Ley de Partidos Políticos.

El PRO prefiere que Ficha Limpia se discuta en un proyecto aparte. Esa postura ya fue transmitida por el PRO y los radicales a Bullrich durante una reunión en las oficinas de Vischi, en el segundo piso del Palacio del Congreso. Allí les propusieron que ambos debates avancen en simultáneo, pero por separado, y que las dos iniciativas lleguen el mismo día al recinto.

La decisión final quedará en manos de la mesa política del Gobierno.

El antecedente de Ficha Limpia

El año pasado, Ficha Limpia quedó a un paso de ser sancionada, pero terminó cayendo en el Senado por un cambio de posición de último momento de los dos senadores de Misiones, pertenecientes al Frente Renovador de la Concordia, la fuerza que lidera el exmandatario Carlos Rovira.

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en contra y frustraron la sanción de la norma, que ya había sido aprobada por Diputados. Ahora, el Gobierno busca reconstruir apoyos para evitar que vuelva a repetirse ese escenario.

El rol de Santilli

El ministro del Interior, Diego Santilli, también interviene en la negociación. Desde hace semanas mantiene reuniones con gobernadores para sumar respaldo a los proyectos del Gobierno, entre ellos la reforma electoral. En los últimos días conversó con los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz.

El Gobierno ya consiguió el apoyo de Encuentro Federal Misionero, liderado por Carlos Rovira, quien ordenó a sus legisladores acompañar la eliminación de las Paso.

De esta manera, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, junto a los diputados Daniel Vancsik, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Oscar Herrera Ahuad, votarían a favor de la reforma.

También los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, comprometieron el apoyo de sus diputados al proyecto de reforma electoral.

Qué propone la reforma del Gobierno

La reforma electoral del oficialismo incorpora modificaciones a la Ley de Boleta Única de Papel. Entre otros puntos, permite sumar un casillero para votar todas las categorías de un mismo partido, una herramienta que sería clave en caso de elecciones simultáneas y de que las provincias adhieran al sistema que ya se aplica a nivel nacional.

La Casa Rosada busca que las elecciones nacionales, provinciales y municipales puedan realizarse el mismo día, y que la candidatura principal arrastre el voto del resto de las categorías.

Para seducir a los gobernadores, uno de los artículos establece que los gastos que ocasione el acto electoral en provincias y municipios quedarán a cargo del Gobierno nacional.

Además, el paquete incluye un proyecto de Ficha Limpia, elimina los aportes del Estado a los partidos políticos, quita límites de gastos y aumenta el tope de aportes privados, entre otros puntos.

“El proyecto se va a modificar. Nosotros vamos a insistir en la idea de eliminar las Paso, pero se modificará para que pueda haber consensos”, dijo Patricia Bullrich tras la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza el libertario Agustín Coto.

Por ahora, todavía no se convocó a una segunda reunión, pero el tema se mueve en conversaciones informales para acercar posiciones. Tanto el oficialismo como la oposición saben que cualquier cambio en materia electoral necesita mayoría absoluta en ambas cámaras: al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

TN