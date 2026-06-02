Bullrich se diferencia de Milei: no apoyará el retiro del pliego de una candidata a jueza

La senadora Patricia Bullrich indicó que no apoyará el retiro del pliego de una candidata a jueza por su vínculo familiar con un periodista, una decisión impulsada desde Casa Rosada luego de haberla propuesto. “Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, indicó.

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos”, dijo la ex ministra, en tanto añadió que “expresar” sus “principios" también "forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio".

En su extenso mensaje publicado en X, la senadora buscó bajarle el tono a su decisión, que la enfrenta nuevamente al sector de Karina Milei. "Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden", aclaró.

En ese marco, siempre en tono conciliador, resaltó que se comunicó con el Presidente para informarle su decisión de no apoyar el retiro del pliego. "En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece", consideró.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, formalizó días atrás un pedido del Presidente y le bajó el pulgar al pliego de la abogada María Verónica Michelli, como candidata a jueza federal. Pese a que había pasado con éxito la audiencia pública en el Senado, la Casa Rosada le retiró el apoyo tras conocerse que es cuñada del periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, quien investiga el caso $LIBRA que involucra al Presidente.

La sesión para tratarlos pliegos y el retiro de la nómina de Michelli está prevista para el próximo jueves 4 de junio, donde también está pautado tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el acuerdo con los fondos buitre.

La senadora sostuvo en su mensaje que "el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio".

Una vez más, buscó ratificar su lineamiento con la Casa Rosada al afirmar que sigue "empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso".

RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DEL BLOQUE

Desde el lunes, el bloque oficialista quedó en estado de deliberación.

Si bien la conversación de Bullrich con Milei habría sido en tono pacífico, no estuvo exenta de tensión, ya que la senadora puso a disposición su renuncia a la jefatura de la bancada, la que el jefe del Estado rechazó.

Por lo pronto, no hay versiones ni señales que hablen de una salida de Bullrich de la conducción de la bancada, con la que recién podrá verse cara a cara este miércoles, cuando vuelva de un viaje a Mendoza que emprendió para participar de una conferencia sobre ciberseguridad.

No obstante, el anticipo de su voto en contra de los deseos del Presidente en el chat de los senadores de La Libertad Avanza no pasó desapercibido.

“Algunos, cuatro o cinco, la apoyaron, y una senadora manifestó su diferencia con la postura de Patricia; los demás nos quedamos en silencio”, le contó a la prensa uno de los testigos del diálogo.

Los que ya se daba por descontado que iban a apoyar fueron los cordobeses Carmen Álvarez Rivero, que militó en Pro junto con Bullrich, y Luis Juez, aliado del oficialismo que juega como líbero a pesar de haberse integrado al bloque oficialista.

La voz crítica, aunque con mucha diplomacia según las fuentes consultadas, fue Nadia Márquez (Neuquén), quien habría planteado la idea de que todos estaban ahí gracias a Javier Milei y que, por lo tanto, tendrían que seguir las órdenes del jefe del Estado.

(Con información de Clarín y La Nación)