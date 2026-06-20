Un choque en la Panamericana causó la muerte de la hija de un músico

Rodrigo Tapari, uno de los artistas más reconocidos de la escena tropical, anunció este sábado por la tarde la suspensión de todas sus presentaciones del día luego de recibir una noticia que golpeó a su banda: el trombonista Juan Manuel Toloza protagonizó un grave accidente de tránsito en la autopista Panamericana que cobró la vida de Ainhoa, su hija de 2 años.



A través de sus redes sociales, Tapari difundió un comunicado en el que informó la situación: “Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos”, expresó el cantante que pasó por Ráfaga y actualmente se desempeña como solista.



Tapari cerró la publicación, difundida tanto en su feed de Instagram como en las historias, con unas palabras sentidas para el músico y la banda: “Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia”.



El posteo generó una ola de mensajes de apoyo por parte de los seguidores del artista, entendiendo la situación y acompañándolos en este momento tan difícil: “Mucha fuerza e infinitas bendiciones a la distancia, desde Uruguay”, escribió uno de ellos. “Qué gran líder incondicional, fuerza y bendiciones”, sumó otro. Los comentarios se multiplicaron con expresiones de solidaridad hacia la banda: “Mis condolencias y respeto a la familia de esta hermosa banda, los queremos” y “Que el Señor los fortalezca en este duro momento” fueron otros de los mensajes que se repitieron en la publicación.



Oriundo de Tigre, Toloza también integraba La Uno Nueve Siete un grupo formado por músicos de la movida tropical de Zona Norte del Gran Buenos Aires.