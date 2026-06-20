Murieron cuatro personas en el impacto entre un camión y un auto en Tucumán

Cuatro personas murieron en la madrugada de este sábado en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.251, en la localidad de Agua Azul, departamento Leales, en la provincia de Tucumán. El siniestro involucró a un camión Mercedes Benz L1624 y un auto Ford Ka.



El hecho se produjo alrededor de las 4.30 de la madrugada. De acuerdo con la información de La Gaceta, el camión Mercedes Benz L1624, con acoplado marca Navarro, era conducido por C.J.B., de 45 años, con domicilio en la localidad de Monteagudo, departamento Simoca.



El vehículo salía desde un campo de plantación de caña de azúcar y se incorporaba a la ruta en dirección norte cuando fue impactado en las ruedas traseras del lateral izquierdo por el automóvil que circulaba en sentido contrario.



Según el medio tucumano, al volante del Ford Ka gris viajaba Daniel Alberto Díaz, de 57 años. Lo acompañaban Sandra Isabel Ligios, de 59 años; Macarena Russo Ligio, de 31 años; y la niña Albertina Russo Suárez, de siete años. Los cuatro tenían domicilio en la capital santiagueña. La violencia del impacto fue tal que ninguno de los ocupantes del automóvil sobrevivió. Las muertes fueron constatadas por personal del servicio de emergencias 107.



El camionero, en tanto, resultó ileso. Las causas que desencadenaron la colisión son materia de investigación por parte de las autoridades, que trabajan para establecer las circunstancias exactas del fatal choque. Las actuaciones quedaron a cargo de las fuerzas de seguridad presentes en el lugar desde las primeras horas de la mañana.