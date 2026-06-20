Murió Roberto García, referente del periodismo

Roberto García, periodista, analista político y económico, murió a los 81 años y causó un profundo dolor en sus seres queridos y colegas. Con él se va una de las voces más reconocidas del periodismo argentino, forjada a lo largo de más de seis décadas de trabajo ininterrumpido en medios gráficos, radio y televisión, como Primera Plana, La Opinión, Ámbito Financiero y Canal 26.



Sus allegados informaron que no habrá velorio. Su despedida será de forma íntima este domingo por la mañana en un cementerio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires.



Nacido el 2 de junio de 1945, García tenía 20 años cuando abandonó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata para abrazar el compromiso con el periodismo.