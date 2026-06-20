La Justicia pedirá los videos de los dólares en la casa de Martín Insaurralde

La Justicia pedirá una copia de los videos en los que aparece Jesica Cirio mostrando fajos de dólares en lo que sería la casa del ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, informaron fuentes judiciales.



El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito tras el escándalo del "Yategate" con Sofía Clerici, a fines de 2023 y es uno de los más interesados en los videos. Pero otros fiscales también están interesados en incorporar esos videos a sus respectivas causas.



Las grabaciones fueron reveladas este sábado por el diario La Nación, pocos días antes de que declare como testigo, el próximo 25 de junio, el periodista de Perfil Diego Suárez, quien había afirmado en TN haber visto el material en poder del financista Elías Piccirillo, el segundo esposo de Cirio.



Uno de los videos habría sido filmado en el vestidor de la casaquinta de la localidad bonaerense de San Vicente que pertenecería al aún influyente dirigente kirchnerista.



La existencia de esas imágenes habría sido utilizada por Piccirillo como una suerte de "mensaje" hacia la Justicia que lo investiga por maniobras vinculadas al denominado rulo financiero con el dólar blue durante el cepo cambiario, señalaron fuentes judiciales. Insaurralde, por su parte, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras el escándalo del "Yategate" con la modelo Clerici.



Hace dos semanas, el periodista Diego Suárez reveló en el programa "¿La Ves?", de Jonatan Viale en TN, que entrevistó a Piccirillo —actualmente con arresto domiciliario—, que pudo ver el video y que confirmó que en las imágenes se observaría a Cirio —ex esposa tanto de Piccirillo como de Insaurralde— filmándose en un vestidor frente a cajones repletos de dólares fajados. Luego, el ex socio de Piccirillo, Francisco Hauque, también confirmó la existencia de esos videos.



A raíz de esas declaraciones, el fiscal Sergio Mola, que impulsa la causa contra Insaurralde, pidió al juez federal Luis Armella que cite a Suárez como testigo. La declaración testimonial fue fijada para el 25 de junio.



En los tribunales descuentan que, de comprobarse la autenticidad de las imágenes, el dinero registrado en los videos podría ser considerado patrimonio no declarado y complicaría aún más la situación judicial de Insaurralde.



Mientras tanto, se ordenó un peritaje para determinar la evolución patrimonial del ex aliado de Máximo Kirchner.