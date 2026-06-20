Acto de Milei en Rosario y cruce con Villarruel

El Gobierno convirtió la celebración por el aniversario del Día de la Bandera en un acto de apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado hasta por los aliados por la causa de enriquecimiento ilícito en su contra.



Rodeado del karinismo, Adorni llegó junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y fue el primero en retirarse tras la salida del presidente Javier Milei.



Ubicado en la primera fila y flanqueado por Martín Menem y Karina Milei, Adorni recibió beso y abrazo del Presidente en público.



En su discurso, el Presidente no hizo mención a Adorni y hasta se refirió a Manuel Belgrano, creador de la Bandera, como el “primer intelectual liberal económico argentino”.



La vicepresidenta Victoria Villarruel, presente en Rosario, le propinó un contragolpe discursivo.



“Es un acto patrio, no es un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, sentenció Villarruel en declaraciones a la prensa reunida en el acto.



El gobernador Matías Pullaro tomó el micrófono y, aunque en tono conciliador, deslizó críticas. "Necesitamos que, en este país federal, los recursos vuelvan en infraestructura para encender el motor del interior productivo", indicó el mandatario.