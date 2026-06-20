Una salida para Adorni: la Rosada consultó cómo nombrar cónsules

Aunque desde el círculo más cercano a Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, continuaban hasta este sábado respaldando a Manuel Adorni, ciertos movimientos dentro y fuera de la Casa Rosada marcan el debilitamiento del Jefe de Gabinete.



Adorni está cada vez más golpeado por las investigaciones judiciales en su contra a raíz del abrupto crecimiento de su patrimonio sin que lo pueda aún justificar. Clarín supo de muy altas fuentes que desde el Poder Ejecutivo enviaron consultas a la Cancillería para que los funcionarios que responden al ministro Pablo Quirno averigüen la normativa que rige para nombrar cónsules o representantes comerciales en el exterior, tanto dentro de la Argentina como en los países de destino.



Las consultas pusieron énfasis en Miami y en oficinas consulares en España, sobre todo en Barcelona. Son dos plazas muy buscadas para funcionarios con conocimientos básicos, porque, si bien tienen una carga consular y turística inmensa, el trabajo pesado se descarga en la línea diplomática.



En las últimas semanas, a medida que se iba complicando la situación de Adorni, funcionarios del área política solicitaron información sobre antecedentes de designaciones de cónsules políticos y representantes argentinos en el exterior, de distinta índole, nombrados directamente por decreto presidencial, sin necesidad de atravesar el trámite de acuerdo del Senado. Son sueldos que promedian los 15.000 dólares, aunque sin casa ni chofer pagos.



Las consultas -según consigna un artículo firmado por Natacha Niebiekikwiat en Clarín- incluyeron los antecedentes de nombramientos de este estilo, entre otros sobre cómo el fallecido ex canciller Héctor Timerman fue nombrado Cónsul General de Nueva York. La designación de Timerman como Cónsul fue oficializada mediante el Decreto 866/2004, publicado el 13 de julio de 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Ocupó este cargo hasta diciembre de 2007, cuando fue nombrado Embajador en Estados Unidos, donde debió ser confirmado por el Senado de la Nación.



Otros casos han sido el del también fallecido ex dirigente peronista y académico Miguel Talento, que ocupó el consulado en Miami. A su vez, el guerrillero Ricardo "Conde" Ramos fue nombrado cónsul en Asunción. El ex secretario de Cultura, Darío Lopérfido, fallecido este año, fue “Representante Especial para la Cultura Argentina” y su nombramiento se produjo a traves de una vacante para un miembro de la SIDE.



Antes de ser embajador en China, Sabino Vaca Narvaja fue nombrado Representante Comercial Especial en la potencia asiática.



Al ex massista y ahora ultramileísta Alejandro Nimo fue nombrado Representante Comercial en España con el privilegio de que también lo hicieron cónsul consejero un cargo a medida. Todo por decreto. Anteriormente, cuando el ex diputado Ricardo Alfonsín fue político destinado a España, llevó consigo a Federico Polak con un nombramiento por decreto de Representante Especial para la Promoción de la Actividad Empresarial.



La lista es extensa. El ex secretario de Comercio K, Guillermo Moreno se desempeñó como agregado económico y comercial de la Embajada Argentina en Italia. Asumió por decreto presidencial en febrero de 2014 y finalizó sus funciones en diciembre de 2015 con el final del gobierno de CFK.



Tosdas esas experiencias podrían ser utilizadas como respaldo jurídico y político en caso de que el Gobierno decida ofrecerle a Adorni una salida diplomática. Hasta hace poco, el gremio diplomático solía quejarse de cualquier desvarío de la ley del servicio exterior. Con la llegada del gobierno de Javier Milei, esa rebeldía se apagó.



Los reparos legales podrían tener sustento en las disposiciones de la ley 20.957, que organiza el Servicio Exterior.