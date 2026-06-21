Femicidio de Agostina Vega: se levantó el secreto de sumario

La investigación por Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba, entró en una nueva etapa el viernes luego de que se levantara el secreto de sumario que regía sobre el expediente.

La decisión fue confirmada por fuentes vinculadas a la causa y permitirá que las partes accedan a la totalidad de las actuaciones realizadas por la fiscalía hasta el momento.

Entre otros puntos, podrán conocerse detalles de las pruebas reunidas durante la investigación y los elementos que respaldaron las detenciones ordenadas por el fiscal Raúl Garzón.

Con el expediente abierto, es posible que se conozcan datos clave sobre la participación que la Justicia les atribuye a Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los dos acusados de haber encubierto a Claudio Barrelier, señalado como el principal responsable del crimen.

Hasta ahora, la investigación sostiene que Barrelier habría actuado directamente en el femicidio de la adolescente y que luego recibió ayuda de personas de su entorno para ocultar lo ocurrido.

El acceso al expediente podría aportar precisiones sobre las pruebas que llevaron al fiscal a considerar que los imputados tenían conocimiento del hecho y colaboraron para favorecer al acusado.

Uno de los puntos que genera expectativa es conocer qué elementos reunió la fiscalía para ordenar la detención de Andreani. La mujer es la propietaria del auto que, según la hipótesis de la fiscalía, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Vega.

Andreani fue indagada el viernes por el fiscal Garzón, aunque ella decidió no responder preguntas. Su abogado informó que ella negó cualquier participación en el hecho y se abstuvo de declarar. Pese a ello, la defensa anticipó que podría ampliar su declaración en los próximos días.

La mujer quedó detenida bajo sospecha de haber colaborado con Barrelier después del crimen. En la causa figura un video en el que aparece junto al principal acusado mientras retiran una manta del vehículo y realizan compras en una ferretería. Para los investigadores, esas imágenes fueron registradas pocas horas después de que el cuerpo de la adolescente fuera abandonado en un descampado.

En paralelo, la apertura del expediente también podría aportar información sobre otras líneas de investigación que surgieron durante las últimas semanas. Entre ellas, las averiguaciones vinculadas al bar “Wachitas” y los testimonios que mencionaron posibles situaciones de explotación sexual de menores.

TN