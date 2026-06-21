Se conocieron videos que pueden complicar a Martín Isaurralde y Jesica Cirio

La causa judicial que investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero sumó un nuevo episodio tras la difusión de una serie de videos en los que aparecería Jesica Cirio en un vestidor junto a importantes cantidades de dólares.

Según publicó La Nación, se trata de siete grabaciones que habrían sido registradas en 2023 en una dependencia de la vivienda que el entonces matrimonio compartía en el barrio privado Fincas de San Vicente, en el sur del conurbano bonaerense.

En las imágenes se observarían fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas transparentes y almacenados en cajones y estantes de un vestidor que, de acuerdo con distintas reconstrucciones, correspondería al sector de uso personal de Insaurralde dentro de la planta alta de la propiedad.

La casa, emplazada sobre un amplio lote, cuenta con varias habitaciones y baños, gimnasio, cocina, comedor diario, lavadero y dependencias de servicio. En el exterior posee pileta, quincho, cancha de fútbol y cocheras cubiertas, además de paneles solares instalados en el techo.

Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. La separación se produjo en noviembre de 2022 y el divorcio fue formalizado en julio de 2023. Meses después estalló el denominado “yategate”, luego de que se difundieran imágenes del dirigente navegando junto a Sofía Clerici en un yate de lujo en Marbella, situación que derivó en denuncias y en una investigación judicial por la evolución de su patrimonio.

La habitación donde se habrían registrado los videos corresponde al dormitorio principal que ocupaba la pareja. Según la descripción de la propiedad, detrás de la cabecera de la cama se encontraba el vestidor de Cirio, mientras que el de Insaurralde era un pasillo con espacios de guardado a ambos lados. En uno de los extremos había un espejo en el que se reflejaría la conductora mientras realizaba la filmación.

Ante la difusión del material, el abogado de Cirio, Claudio Caffarello, sostuvo que su clienta viene denunciando desde hace más de un año y medio intentos de extorsión vinculados a esos videos. Según explicó, existe una presentación judicial radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°58 y documentación certificada ante escribano para acreditar la fecha desde la que, asegura, se producen esas maniobras.

Además, el letrado planteó que, en caso de que las imágenes sean auténticas, el dinero podría corresponder a fondos propios de Cirio declarados ante los organismos fiscales. También recordó que en el expediente ya consta que, al momento de la separación, la conductora le habría entregado 250.000 dólares a su exesposo.

Por el momento, Insaurralde no realizó declaraciones públicas sobre la aparición de los videos.

La difusión del material se produce mientras continúa abierta la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, Clerici y Cirio en el marco de ese expediente.

La investigación se inició tras la publicación de fotografías de Insaurralde y Clerici en Marbella, donde se los veía a bordo del yate Bandido. Las imágenes mostraban además regalos de lujo, relojes, carteras y joyas exhibidas por la modelo en redes sociales.

El contenido de los videos había sido mencionado previamente por el periodista Diego Suárez, quien afirmó haber tenido conocimiento de ese material. En las últimas horas, las grabaciones comenzaron a circular públicamente y volvieron a colocar el caso en el centro de la escena.

TN