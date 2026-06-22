Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia

Javier Milei felicitó este domingo al derechista Abelardo de la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia y celebró los resultados como un avance de su bloque ideológico en la región.

“El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia”, manifestó Milei a través de un posteo en X.

Y agregó: “Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Contabilizados el 99,74% de los votos, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el 49,65% de los votos frente al 48,70% de Cepeda, del Pacto Histórico y heredero del saliente Gustavo Petro. La ventaja es de alrededor de 246.000 votos.

Sin embargo, Petro denunció “muchas irregularidades” en los comicios y llamó a esperar el recuento definitivo. “Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, expresó en X.

En la primera vuelta, el candidato outsider había liderado los comicios con 10.361.499 votos (43,74%) contra los 9.688.361 sufragios de Cepeda (40,90%). En aquel entonces, Milei salió a brindar su apoyo a De la Espriella y manifestó que el resultado reflejaba “el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.

El apoyo de Javier Milei a De la Espriella y su apuesta por un bloque regional de derecha



El apoyo del mandatario se tradujo días después en una conversación telefónica, donde Milei ratificó sus felicitaciones por el triunfo en primera vuelta y expresó su expectativa por un cambio de signo político que repercutiera en las relaciones bilaterales entre Argentina y Colombia.

“Yo creo que vamos a hacer una liga maravilllosa, imagínese un tigre y un león peleando por la libertad. Viva la libertad carajo y firme por la patria presidente Milei”, le expresó De la Espriella al argentino durante el intercambio que difundió luego en sus redes. La respuesta de Milei fue contundente: “Dale que tenés que ganarle a ese zurdo hijo de p...”.

De validarse los resultados, el Gobierno de La Libertad Avanza incorporaría un nuevo aliado en su bloque ideológico regional, junto a Santiago Peña (Paraguay), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador). En caso de ratificarse su triunfo en Perú, también se sumaría al grupo Keiko Fujimori.

En ese contexto, la Oficina del Presidente publicó un comunicado donde celebró el “rechazo contundente rechazo a las ideas de extrema izquierda que tanto daño le han hecho a la región”. Y enfatizó: “Ya no hay vuelta atrás al cambio que la región inició en 2023 de la mano del presidente Javier Milei, con su primer triunfo en Argentina, que desencadenó un avance de la libertad sin precedentes en el continente americano”.

A su vez, el Gobierno ratificó el compromiso del Presidente de “trabajar conjuntamente para promover los valores de la libertad, el crecimiento económico, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la lucha contra el crimen organizado en toda la región”.

TN