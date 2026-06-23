Alivio para Adorni: cayó la interpelación gracias al apoyo del PRO y la UCR

Tal como se pronosticaba, el peronismo y la oposición dura fracasaron este martes en su intento por avanzar con la interpelación y desplazamiento de Manuel Adorni al caerse la sesión convocada en Diputados debido al acuerdo c entre el oficialismo, la UCR y el PRO para blindar al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La sesión había sido pedida por los diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la izquierda, la Coalición Cívica junto a otros legisladores de la oposición y reunió un total de 117 legisladores, quedando a 12 de conseguir el quórum (129).

El peronismo estuvo casi completo, asistieron también como el puntano Jorge Fernández, la cordobesa Natalia de la Sota y la exlibertaria Marcela Pagano. Además acompañaron por Provincias Unidas los radicales Pablo Juliano, Mariela Coletta, Martín Lousteau, María Inés Zigarán y Jorge Rizotti, los dos últimos son pupilos del gobernador de Jujuy Carlos Sadir.

A ellos se sumaron Miguel Pichetto y tres representantes de Córdoba liderados por Juan Schiaretti. También participaron Karina Banfi y los lilitos Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

El salteño Bernardo Biella fue el único representante de Innovación Federal; el espacio que responde al gobernador Gustavo Sáenz y al poderoso misionero Carlos Rovira. Mientras que el bloque de Elijo Catamarca, el espacio que responde al gobernador Raúl Jalil, estuvo representado por dos de sus tres diputados: Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot.

"Ha fracasado la sesión", sentenció Martín Menem pasada la media hora de espera para que la oposición juntara el quórum de 129. La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, la UCR y el MID de Oscar Zago.

Pero también jugaron para el oficialismo los tucumanos del gobernador Osvaldo Jaldo, los dos sanjuaninos de Marcelo Orrego, la neuquina Karina Maureira, quien responde al gobernador Rolando Figueroa. Tampoco estuvieron los representantes del chaqueño Leandro Zdero, el entrerriano Rogelio Frigerio.

En el debate en minoría hubo fuertes críticas no sólo contra Adorni sino también a Ritondo y Verasay, sin mencionarlos por no acompañar con el quórum en el pedido de interpelación del ministro coordinador. Principalmente los señalaron de cómplices de los presuntos delitos del jefe de Gabinete.

"Es natural que algunos no estén. Estamos acá para defender la institucionalidad del Poder Legislativo frente a los que lo están arrastrando al fondo ciego. Hay un clan que se está enriqueciendo en el seno de este gobierno y de esta cámara", deslizó Frade en un encendido discurso.

Más dura fue Pagano quien acusó a los ausentes de ser "cómplices de la corrupción". "No había nada que discutir en una comisión", agregó la periodista para rechazar la discusión sobre si se necesitaban los dos tercios para pedir la interpelación del ministro coordinador.

Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó que volverán a insistir con la moción de censura. "El jefe de Gabinete no tiene que estar más donde está sentado. Pediremos la moción de censura en cada una de las circunstancias que se vayan dando", expresó.

(Con información de Clarín)