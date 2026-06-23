Citaron a indagatoria a Espert por lavado de dinero vinculado al narco Fred Machado

El ex diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert fue citado a indagatoria por presunto lavado de dinero en sus vínculos con el empresario Fren Machado, quien le transfirió 200 mil dólares y está preso y condenado en Estados Unidos.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli aceptó el pedido del fiscal Fernando Domínguez y citó a Espert a declarar el martes de la semana que viene a las 10:30 horas.

También fueron citados a indagatoria Mariano Cosentino, el contador de Espert, y como persona jurídica a la empresa Varianza SA que se constituyó para utilizar en la maniobra. La compañía deberá presentarse también el martes de la semana que viene y Cosentino el miércoles 1 de julio.

El fiscal Domínguez acusó a Espert de hacer una operación de lavado de dinero de los 200 mil dólares que le transfirió en enero de 2020 Machado en concepto de asesoramiento para su empresa "Minas del Pueblo" de Guatemala. Pero para la justicia ese contrato no existió y fue la justificación para que Espert reciba ese dinero de parte de una persona que entonces era investigada en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

La acusación contra Espert señala que con blanqueó esos 200 mil dólares con la compra de dos vehículos de alta gama y la creación de un fideicomiso en la localidad atlántica bonaerense Costa Esmeralda.

Esta causa le costó a Espert la salida del gobierno de Javier Milei. Antes enfrentados, pero con la llegada de Milei -quien se refería a Espert como "el profe"- al poder se reencontraron. Espert era el presidente de la comisión de Presupuesto en Diputados y encabeza la lista para las elecciones del año pasado en la provincia de Buenos Aires. Pero se tuvo que bajar.

Espert se negaba a confirmar si había existido esa transferencia de Machado cuando el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois lo denunció.

La relación de Machado y Espert viene desde 2019. Entonces Espert era candidato a presidente de la nación y el empresario le prestó su avión privado para hacer más de 30 vuelos de campaña. También un auto blindado. Por esos hechos Espert afronta otra causa judicial en la que lo que dijo públicamente se contradecía con lo que había en el expediente.

Por el contrato con Machado, el ex diputado nacional fue allanado en octubre del año pasado en su casa de San Isidro y en su despacho de Diputados. Le secuestraron su celular, computadoras y documentación sobre su vínculo con Machado.

El avance de la causa se daba mientras Machado era extraditado a Estados Unidos, lo que se concretó en noviembre del año pasado. Ese país lo reclamaba por una causa de narcotráfico, estafa y lavado de dinero en su empresa de aviación.

Machado llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Texas que lo investigó y se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude y, como parte de la negociación, la justicia le quitó el cargo de narcotráfico.

(Con información de Clarín)