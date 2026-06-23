Jesica Cirio entregó el celular tras los videos por los millones de dólares

El abogado de Jesica Cirio, Claudio Caffarello, se presentó esta mañana, a las 9, en los tribunales de Lomas de Zamora y entregó el teléfono de su defendida, según él mismo informó a los periodistas que esperaban en el lugar.

La modelo había sido intimada por el juez federal Luis Armella a ir hoy al juzgado a dejar su celular, en el que los investigadores creen que podrían estar las imágenes de video de ella en el vestidor con fajos de dólares termosellados, que -según las primeras estimaciones- pueden sumar unos 10 millones de dólares.





Cafferatta llegó al juzgado con un sobre de papel madera en la mano, en el que informó que llevaba el teléfono. Desde ayer se especulaba que el abogado sería quien entregaría hoy el celular de su defendida para cumplir con la orden judicial sin que ella se expusiera. Minutos más tarde, efectivos de Gendarmería salieron de los tribunales y subieron a un vehículo de la fuerza una caja que llevaría el teléfono de Cirio para su peritaje, según se informó en el lugar.

El juez Armella investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exesposo de Cirio. En ese expediente, Cirio es investigada como supuesta partícipe en ese delito.

El fiscal federal Sergio Mola pidió además una serie de medidas de prueba para avanzar con la causa y se le requirió al diario LA NACION que entregue en la Justicia los siete videos que hizo públicos el fin de semana con las imágenes de los fajos de dólares.

La prueba clave del caso está en proceso de elaboración: es un peritaje contable sobre los bienes de Insaurralde. La Justicia busca saber con precisión cuáles son sus gastos y propiedades, y cruzarlos con sus ingresos.

Son en total 75 puntos de pericia que realizarán los expertos de la Corte Suprema de Justicia consensuados con el fiscal Mola, la defensa de Insaurralde, la de Cirio y la de la compañera de viaje del exfuncionario Sofía Clérici, que estaba a su lado en el yate Bandido en Marbella. Fue la foto de su viaje difundida en Instagram por Clérici, en 2023, el disparador que permitió iniciar esta investigación y allanar a todos.

El peritaje está poniendo tensión entre el juez Armella y el fiscal Mola, que desde hace tiempo se queja en el expediente de las demoras del juez de la causa. Ahora, la fiscalía reclama incluir entre los bienes a considerar en el peritaje los de la segunda esposa de Insaurralde, que Armella había dicho que consideraría, pero que finalmente dejó afuera.

Mientras se terminan de sacar esas cuentas, la aparición del video con las imágenes de fajos de billetes termosellados sacudió la causa.

Ahora, al gran peritaje contable en marcha se propone sumar otro para determinar con la mayor precisión posible cuánto dinero es el que aparece en los videos del vestidor.

(Con información de La Nación)