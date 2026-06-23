Bullrich canceló el informe de gestión de Adorni previsto para el 2 de julio en el Senado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suspendió este jueves su próxima presentación en el Senado para brindar su segundo informe de gestión. La decisión se tomó en medio de los intentos de la oposición para avanzar con una interpelación en contra del funcionario.

Según aseguró a TN la jefa de la bancada oficialista en la cámara alta, Patricia Bullrich, ella le solicitó a Adorni que no asistiera la próxima semana al recinto. “Es un desgaste sin sentido”, sentenció.

El pedido de la exministra de Seguridad se produjo el lunes, el día anterior a una reunión de labor parlamentaria convocada por Bullrich para acordar los términos en los que los legisladores podrían debatir la posible interpelación al jefe de Gabinete.

Con el argumento de abocarse a esa misión legislativa, la jefa del bloque oficialista fue una de las pocas ausentes en los tres encuentros con los senadores de La Libertad Avanza que mantuvo Adorni este martes en la Casa Rosada. Su ausencia fue leída como un nuevo gesto de diferenciación, luego de considerar que sus explicaciones públicas sobre sus declaraciones juradas no fueron un error, sino una “omisión ética”.

La misión de bloquear la interpelación a Adorni en el Senado

Pese a los cuestionamientos públicos, Bullrich lidera los esfuerzos del Gobierno en la cámara alta para impedir el éxito de la oposición. De acuerdo a lo pactado la semana pasada en labor parlamentaria, una mayoría simple alcanzaba para citar a Adorni a brindar explicaciones en el recinto y eventualmente avanzar con una moción de censura. Sin embargo, la Casa Rosada argumentó que todo proyecto sin dictamen requiere dos tercios de la cámara, una cifra muy difícil de alcanzar.

Así, el oficialismo busca demorar la avanzada contra el jefe de Gabinete llevando la discusión a las comisiones, mientras en paralelo redobla los esfuerzos en las negociaciones con los aliados para blindar al funcionario.

Sin embargo, desde el PRO advirtieron que tarde o temprano Adorni deberá someterse al escrutinio de los legisladores, en una cámara o en la otra. “Si no va al Senado, tiene que venir a Diputados”, enfatizaron.

TN