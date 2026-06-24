El ex secretario de Prensa de Milei repudió al Gobierno y aseguró que “la gente no llega” a fin de mes

El ex secretario de Prensa y Comunicación de la gestión libertaria, Eduardo Serenellini, se manifestó en contra del Gobierno y aseguró que “la gente no llega” a fin de mes: "La clase media se está pulverizando lentamente”, manifestó.

En declaraciones radiales, el exfuncionario cuestionó la veracidad del relato que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei y advirtió sobre el deterioro social del país y criticó el plan económico que lleva junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

El periodista criticó a quienes festejan los indicadores financieros y macroeconómicos y señaló que esa afirmación "es muy difícil sostener" cuando "la realidad te muestra otra cosa".

"No es el indigente que sube de categoría y pasa a pobre, sino que es la clase media que se va empobreciendo día a día: médicos, empleados administrativos, la indutria y la gastronomía. Hoy aumentaron las changas como salida laboral. ¿Cómo vivís de una changa?", cuestionó Serenellini, en Radio Continental.

Asimismo, detalló que hay familias que ya no pueden costear colegios privados, prepagas, alquileres ni mantener sus vehículos y que la falta de poder adquisitivo, junto a la caída del consumo es "brutal".

En la misma línea, señaló el impacto negativo sobre los comerciantes, las pymes y los trabajadores del interior del país, en referencia a que, desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 y hasta principios de este año cesaron sus actividades más de 24.000 pequeñas y medianas empresas.

Serenellini se desvinculó oficialmente del Gobierno Nacional el 28 de enero de 2025, fecha en la que presentó su renuncia como Secretario de Prensa de la Nación "por motivos personales".

Desde enero de 2025, formó parte de La Libertad Avanza (LLA) hasta el día de su renuncia. Su salida estuvo marcada por fuertes internas con el "triángulo de hierro", en particular con la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes absorbieron gran parte de sus funciones en el área de la comunicación oficial.

Agencia NA



