Esteban Bullrich renunció al PRO y criticó "la protección brindada a Manuel Adorni"

Esteban Bullrich presentó este jueves su renuncia al PRO. Lo hizo a través de una carta dirigida a Mauricio Macri, en la que expresó su descontento con el rumbo actual del partido y cuestionó la decisión de proteger a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años”, escribió en X.

“La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”, agregó.

El exsenador se refirió a la decisión del PRO de no dar quórum en la Cámara de Diputados para avanzar con el pedido de interpelación a Adorni.

En ese sentido, remarcó que “desde hace ya un tiempo” le cuesta reconocer en muchas decisiones del partido “el espíritu que nos dio origen”.

“Una parte importante de mi vida está unida a la historia del PRO. Compartimos el sueño de construir una nueva forma de hacer política, basada en la honestidad, la cercanía, la vocación de servicio y el respeto por las instituciones”, sostuvo.

Adeás, remarcó: “Justamente por haber sido parte de esa construcción, siento hoy la obligación moral de ser coherente con aquellos valores fundacionales”.

El exministro de Educación habló su enfermedad de ELA. “Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”, dijo.

Y agregó: “En ese camino de reflexión fui comprendiendo que permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”.

TN