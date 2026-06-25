Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja del principal acusado del crimen

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo este jueves con la detención de la pareja de Claudio Barrelier, el principal imputado por el crimen ocurrido en Córdoba. Se trata de Marianela Soledad Palmero, quien vivía con el acusado y comparte una hija con él.

La medida judicial fue dispuesta por el fiscal de la causa, Raúl Garzón, tras avanzar con la principal hipótesis en torno al asesinato. Según los investigadores, Palmero estuvo en la casa de barrio Cofico cuando ocurrió el crimen.

Su declaración y la sospecha por ocultamiento de pruebas

La fiscalía señala que la mujer podría haber colaborado con Barrelier en la desaparición de pruebas cruciales para la causa. Es por eso que se ordenó su detención horas después de que trascendieron los detalles de su declaración ante la Justicia.

Con su testimonio, la mujer contó los movimientos que habría realizado su pareja durante la noche del 23 de mayo que desapareció Agostina. Palmero relató que el imputado jugaba a videojuegos en el living de la casa de la calle Juan del Campillo al 800. Sin embargo, según su reconstrucción, cerca de las 21.45, Barrelier le pidió plata y salió al menos 20 minutos.

De esa manera, de acuerdo a su declaración, la noche continuó "normalmente": aseguró que el acusado comió dos empanadas y se acostó cerca de las 3 de la madrugada. Pero Palmero también relató que al día siguiente, cuando comenzó a circular la noticia de Agostina como desaparecida, Barrelier le dijo que la conocía porque era hija de una mujer vinculada a un torneo de fútbol que frecuentaba.

Pese a no contárselo en un principio, Palmero señaló que después Barrelier le confesó que Agostina lo había llamado esa noche para pedirle ayuda. De acuerdo a esta versión del imputado, él únicamente le habría entregado la plata para un remis. Fue así que le aseguró que la adolescente se subió a un Volkswagen rojo conducido por un amigo y se fue.

Barrelier está detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega y con las nuevas líneas en la investigación se busca establecer si su pareja ayudó a eliminar pruebas y complicar el avance de la causa.