Los mensajes del Gobierno Nacional ante la situación en Venezuela

Tras los dos terremotos que se registraron el miércoles en Venezuela, el gobierno argentino expresó su “disposición a colaborar” con asistencia humanitaria, “más allá de las diferencias que puedan existir” entre las administraciones de ambas naciones.

“La Oficina del Presidente expresa su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que sacudieron este miércoles distintas ciudades, incluyendo Caracas”, dice el comunicado oficial difundido en X.

La República Argentina, agrega el texto, “se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”.

Pese a la trágica situación, el Gobierno libertario no quiso maquillar la relación que tiene por la administración venezolana y agregó: “Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Milei extiende su mano en solidaridad con el pueblo venezolano”.

“En este momento nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población”, concluye el comunicado.

El canciller Pablo Quirno, por su parte, lamentó la “trágica” situación que atraviesa Venezuela por los terremotos e informó que está coordinando “con las autoridades venezolanas para brindar la asistencia humanitaria que se necesita, por orden del presidente Javier Milei”.

“Hablamos anoche con Milei, le transmitimos información. Me dio la instrucción que evaluemos y nos pongamos a disposición del pueblo venezolano para ver dónde podemos ayudar y ofrecernos para brindar esa asistencia”, añadió.

En línea como el comunicado de la Oficina del Presidente, dijo que “no hay ideología que separe en una tragedia humanitaria”, por lo que pese a la tensa relación entre los gobiernos se abrieron las vías diplomáticas de conversación.

”Dejamos todo de lado, hablamos con la cancillería de Venezuela, en un diálogo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe", señaló Quirno.

Recomendación a los residentes argentinos en Venezuela

Cancillería, en tanto, difundió un comunicado recomendando a los ciudadanos argentinos residentes en Venezuela “seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, de corresponder, evacuación”.

Asimismo, informó a los ciudadanos argentinos que se hayan visto afectados por los eventos sísmicos “que podrán comunicarse con esta Cancillería para informar su situación” a través de los correos electrónicos diare@mrecic.gov.ar y consular_evene@mrecic.gov.ar, o a la la guardia diplomática en Argentina en los números +5491150615903 (sólo WhatsApp) y +5491150407243 (sólo mensaje de voz).

Página 12