La Poderosa anunció la desvinculación de Nacho Levy luego de la denuncia de violencia

La organización social La Poderosa decidió el corrimiento total de Nacho Levy de sus filas tras las acusaciones de abuso emocional y violencia psicológica que formuló públicamente su expareja, la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce. El movimiento activó su protocolo de géneros y emitió un comunicado este jueves en el que explicó los pasos seguidos ante la situación.



Las acusaciones tomaron estado público cuando Ce publicó en su cuenta de Instagram una serie de historias en las que describió, sin nombrarlo en un primer momento, los patrones de control y manipulación que habría sufrido durante la relación. “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”, escribió la profesional sobre fondo negro. Luego precisó el carácter del comportamiento descripto: “Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”.



El nombre de Levy circuló rápidamente. Referente de La Garganta Poderosa y figura activa en debates sociales y políticos de Argentina, el periodista no emitió ningún descargo ni comunicado oficial ante las afirmaciones de su expareja.



La Poderosa respondió con un texto colectivo que comenzó por definir su identidad y su práctica política.