La ONU le exigió al Reino Unido que negocie la soberanía de las Islas Malvinas con Argentina

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) renovó este jueves su respaldo al reclamo argentino por las Islas Malvinas al aprobar una resolución que insta al Reino Unido a retomar las negociaciones sobre la soberanía del archipiélago. La decisión fue adoptada por consenso en el Comité Especial de Descolonización.

La resolución convoca a ambos países a reanudar el diálogo bilateral para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Además, contó con el copatrocinio de todos los países latinoamericanos que integran el Comité.

Desde la Cancillería argentina señalaron que la aprobación del texto refleja el respaldo internacional a la posición sostenida por el país. También recordaron que la controversia es considerada un caso colonial "especial y particular", en línea con la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU.

Reclamo argentino

Durante la sesión, el canciller Pablo Quirno reiteró el reclamo de soberanía y cuestionó la presencia militar del Reino Unido en las islas. Además, denunció la explotación unilateral de los recursos naturales y expresó el rechazo argentino a los proyectos de exploración hidrocarburífera en la zona en disputa.

El funcionario afirmó que la controversia por Malvinas limita el desarrollo de una relación plena entre ambos países y sostuvo que cualquier vínculo debe incluir el tratamiento de la cuestión de la soberanía.

Quirno también rechazó el argumento británico sobre el principio de autodeterminación. Según planteó, en las islas no existe un pueblo colonizado con ese derecho, sino "una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos en 1833".

En ese marco, indicó que de los cerca de 3.000 habitantes del archipiélago menos de la mitad nació allí y remarcó la presencia de unos 1.200 efectivos británicos. A su entender, esa proporción demuestra el carácter estratégico y militarizado de la ocupación.

Tras la reunión, el canciller destacó en sus redes sociales que la causa constituye una política de Estado y un compromiso compartido por todo el país. “Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”, escribió.

Con información de TN.